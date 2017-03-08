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Автосервис Nice Garage
Услуги по ремонту
Диагностика
В основе каждого автомобиля лежит двигатель. Двигатель - это то, что создает мощность и заставляет автомобиль двигаться. Как и человеческое сердце, двигатель требует надлежащего обслуживания и ухода. По мере движения вашего автомобиля и нормального износа двигателя неизбежно возникают проблемы, требующие ремонта. Независимо от того, приехали вы для проверки освещения, технического обслуживания или ремонта, вы можете рассчитывать на то, что мы проведем правильную диагностику вашего автомобиля и предложим такие услуги, как: Ремонт ходовой Ремонт двигателя Замена фильтра Очистка топливной системы Замена масла и многое другоеAppointment
прайс
|Диагностика двигателя 6-цилиндровый
|500 ₽
|Диагностика двигателя 8-цилиндровый
|600 ₽
|Осмотр ходовой
|400 ₽
|Диагностика
|500 ₽
|Осмотр ходовой
|400 ₽
|Автоэлектрик
|500 ₽
Диагностика
В основе каждого автомобиля лежит двигатель. Двигатель - это то, что создает мощность и заставляет автомобиль двигаться. Как и человеческое сердце, двигатель требует надлежащего обслуживания и ухода. По мере движения вашего автомобиля и нормального износа двигателя неизбежно возникают проблемы, требующие ремонта. Независимо от того, приехали вы для проверки освещения, технического обслуживания или ремонта, вы можете рассчитывать на то, что мы проведем правильную диагностику вашего автомобиля и предложим такие услуги, как: Ремонт ходовой Ремонт двигателя Замена фильтра Очистка топливной системы Замена масла и многое другоеAppointment
прайс
|Диагностика двигателя 6-цилиндровый
|500 ₽
|Диагностика двигателя 8-цилиндровый
|600 ₽
|Осмотр ходовой
|400 ₽
|Диагностика
|500 ₽
|Осмотр ходовой
|400 ₽
|Автоэлектрик
|500 ₽
Диагностика
В основе каждого автомобиля лежит двигатель. Двигатель - это то, что создает мощность и заставляет автомобиль двигаться. Как и человеческое сердце, двигатель требует надлежащего обслуживания и ухода. По мере движения вашего автомобиля и нормального износа двигателя неизбежно возникают проблемы, требующие ремонта. Независимо от того, приехали вы для проверки освещения, технического обслуживания или ремонта, вы можете рассчитывать на то, что мы проведем правильную диагностику вашего автомобиля и предложим такие услуги, как: Ремонт ходовой Ремонт двигателя Замена фильтра Очистка топливной системы Замена масла и многое другоеAppointment
прайс
|Диагностика двигателя 6-цилиндровый
|500 ₽
|Диагностика двигателя 8-цилиндровый
|600 ₽
|Осмотр ходовой
|400 ₽
|Диагностика
|500 ₽
|Осмотр ходовой
|400 ₽
|Автоэлектрик
|500 ₽
Диагностика
В основе каждого автомобиля лежит двигатель. Двигатель - это то, что создает мощность и заставляет автомобиль двигаться. Как и человеческое сердце, двигатель требует надлежащего обслуживания и ухода. По мере движения вашего автомобиля и нормального износа двигателя неизбежно возникают проблемы, требующие ремонта. Независимо от того, приехали вы для проверки освещения, технического обслуживания или ремонта, вы можете рассчитывать на то, что мы проведем правильную диагностику вашего автомобиля и предложим такие услуги, как: Ремонт ходовой Ремонт двигателя Замена фильтра Очистка топливной системы Замена масла и многое другоеAppointment
прайс
|Диагностика двигателя 6-цилиндровый
|500 ₽
|Диагностика двигателя 8-цилиндровый
|600 ₽
|Осмотр ходовой
|400 ₽
|Диагностика
|500 ₽
|Осмотр ходовой
|400 ₽
|Автоэлектрик
|500 ₽
Диагностика
В основе каждого автомобиля лежит двигатель. Двигатель - это то, что создает мощность и заставляет автомобиль двигаться. Как и человеческое сердце, двигатель требует надлежащего обслуживания и ухода. По мере движения вашего автомобиля и нормального износа двигателя неизбежно возникают проблемы, требующие ремонта. Независимо от того, приехали вы для проверки освещения, технического обслуживания или ремонта, вы можете рассчитывать на то, что мы проведем правильную диагностику вашего автомобиля и предложим такие услуги, как: Ремонт ходовой Ремонт двигателя Замена фильтра Очистка топливной системы Замена масла и многое другоеAppointment
прайс
|Диагностика двигателя 6-цилиндровый
|500 ₽
|Диагностика двигателя 8-цилиндровый
|600 ₽
|Осмотр ходовой
|400 ₽
|Диагностика
|500 ₽
|Осмотр ходовой
|400 ₽
|Автоэлектрик
|500 ₽
Диагностика
В основе каждого автомобиля лежит двигатель. Двигатель - это то, что создает мощность и заставляет автомобиль двигаться. Как и человеческое сердце, двигатель требует надлежащего обслуживания и ухода. По мере движения вашего автомобиля и нормального износа двигателя неизбежно возникают проблемы, требующие ремонта. Независимо от того, приехали вы для проверки освещения, технического обслуживания или ремонта, вы можете рассчитывать на то, что мы проведем правильную диагностику вашего автомобиля и предложим такие услуги, как: Ремонт ходовой Ремонт двигателя Замена фильтра Очистка топливной системы Замена масла и многое другоеAppointment
прайс
|Диагностика двигателя 6-цилиндровый
|500 ₽
|Диагностика двигателя 8-цилиндровый
|600 ₽
|Осмотр ходовой
|400 ₽
|Диагностика
|500 ₽
|Осмотр ходовой
|400 ₽
|Автоэлектрик
|500 ₽
Для того, чтобы обеспечить правильную работу и продлить срок службы агрегатов и систем, нужно регулярно проводить их диагностику и техническое обслуживание. Причём последнее должно быть не только регулярным и своевременным, но и профессиональным.
Мы предлагаем полный спектр услуг по ремонту двигателей внутреннего сгорания, работающих на бензине и дизеле. Работы проводятся по регламенту производителя с применением оригинальных запчастей и расходных материалов.
Мы меняем все технические жидкости, включая охлаждающую и тормозную, а также моторное и трансмиссионное масла. Их подбор осуществляется индивидуально, с учётом модели автомобиля и его оборудования.
Мы предлагаем широкий комплекс услуг данной направленности, начиная с замены стоек и самого стабилизатора и заканчивая установкой нового переднего рычага, шаровой или амортизационной опоры.
В настоящее время кондиционер стал стандартной функцией автомобильного салона — работая в комплексе с климат-контролем, он обеспечивает оптимальную температуру и влажность внутри. Своевременная диагностика кондиционера автомобиля, заправка и ремонт продлевают срок эксплуатации и гарантируют надежную работу системы кондиционирования.
Наш автосервис предлагает широчайший спектр услуг по ремонту электрооборудования автомобиля. Наши электрики не только восстановят целостность проводки, но и заменят лампы или датчики. По желанию автовладельца будут использованы оригинальные детали с нашего склада.
Как мы работаем?
Почему выбирают наш сервис
Мы выполняем широкий спектр услуг, часть из которых представлена ниже:
- Диагностика ходовой части
- Диагностика ДВС
- Диагностика АКПП
- Диагностика МКПП
- Ремонт электронного оборудования
- Ремонт стартера
- Ремонт головки блока цилиндров
- Компьютерная диагностика
- Капитальный ремонт ДВС
- Промывка форсунок на стенде
- Промывка дроссельной заслонки
- Замена форсунок
- Обслуживание тормозных систем
- Обслуживание кондиционера
- Сварка изделий из алюминия
- Сварка изделий из железа
- Замена ГУР
- Замена шланга ГУР
- Замена охлаждающей жидкости
- Замена сальников коленвала
- Комплексный шиномонтаж
- Замена масла в двигателе
- Замена масла в КПП
- Замена масла в редукторах
- Замена тормозных трубок
- Ремонт выхлопной системы
- Опрессовка впуска
Удобное расположение
мы находимся на одной из основных транспортных развязок южной части города, недалеко от памятника «Монумент Дружбы».
Сроки выполнения работ
Вам не придется долго ждать, мы выполним работу быстро.
Опытные специалисты
Наши специалисты имеют достаточную квалификацию и ответственно подходят к работе.
Современное оборудование
Современное оборудование и инструментарий необходимый для выполнения диагностики, слесарных работ и комплексного обслуживания автомобиля.
- О том как важно следить за состоянием автомобиля знает каждый ответственный автовладелец. Современные автомобили представляют собой мощные и высокотехнологичные устройства, которые при должном уходе служат своему владельцу в течение долгого времени. Для этого нужно своевременно проходить техобслуживание и выполнять ремонт автомобиля, при необходимости заменяя детали, которые вышли из строя или недостаточно хорошо выполняют свою функцию.
10 лет опыта
ремонтов
услуг
смета
Здравствуйте. Крайне редко пишу что либо, тут захотелось поблагодарить. Не буду углубляться глубоко. Делал ходовку и менял стойки. Очень хорошая станция, всё по делу и четко. По деньгам за работу и запчасти цены нормальные, по срокам и качеству без нареканий и ребята все приятные от мастеров до администрации. По ходовке теперь только к ним. В общем, спасибо!
Делают профессионально, по крайней мере обращался один раз и отрегулировали, притерли форсунки, с их разбором. До этого всем, кому звонил …» это не разбирается, надо менять, готовьте 80 т. рублей!!!» А здесь заплатил 12 т. руб, топливная система как у новой машины!!!! Расход 8,5 — 10,5 л./100 км. Рекомендую.
Мне нашли стук в подвеске, который не нашли в 2 других сервисах (в одном даже АКПП ради этого сломали. Мою АКПП!) Я был счастлив отдать 1500 руб за протяжку передней подвески и у меня теперь ничего не стучит!
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