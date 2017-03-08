г. Уфа, ул. Пугачева, 190

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Тел.: +7 (917) 47-22-444
г. Уфа, ул. Пугачева, 190

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Автосервис Nice Garage

Услуги по ремонту

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Диагностика

В основе каждого автомобиля лежит двигатель. Двигатель - это то, что создает мощность и заставляет автомобиль двигаться. Как и человеческое сердце, двигатель требует надлежащего обслуживания и ухода. По мере движения вашего автомобиля и нормального износа двигателя неизбежно возникают проблемы, требующие ремонта.  Независимо от того, приехали вы для проверки освещения, технического обслуживания или ремонта, вы можете рассчитывать на то, что мы проведем правильную диагностику вашего автомобиля и предложим такие услуги, как: Ремонт ходовой Ремонт двигателя Замена фильтра Очистка топливной системы Замена масла и многое другое

Appointment
прайс
Диагностика двигателя 6-цилиндровый500 ₽
Диагностика двигателя 8-цилиндровый600 ₽
Осмотр ходовой400 ₽
Диагностика500 ₽
Осмотр ходовой400 ₽
Автоэлектрик500 ₽
Диагностика

В основе каждого автомобиля лежит двигатель. Двигатель - это то, что создает мощность и заставляет автомобиль двигаться. Как и человеческое сердце, двигатель требует надлежащего обслуживания и ухода. По мере движения вашего автомобиля и нормального износа двигателя неизбежно возникают проблемы, требующие ремонта.  Независимо от того, приехали вы для проверки освещения, технического обслуживания или ремонта, вы можете рассчитывать на то, что мы проведем правильную диагностику вашего автомобиля и предложим такие услуги, как: Ремонт ходовой Ремонт двигателя Замена фильтра Очистка топливной системы Замена масла и многое другое

Appointment
прайс
Диагностика двигателя 6-цилиндровый500 ₽
Диагностика двигателя 8-цилиндровый600 ₽
Осмотр ходовой400 ₽
Диагностика500 ₽
Осмотр ходовой400 ₽
Автоэлектрик500 ₽
Диагностика

В основе каждого автомобиля лежит двигатель. Двигатель - это то, что создает мощность и заставляет автомобиль двигаться. Как и человеческое сердце, двигатель требует надлежащего обслуживания и ухода. По мере движения вашего автомобиля и нормального износа двигателя неизбежно возникают проблемы, требующие ремонта.  Независимо от того, приехали вы для проверки освещения, технического обслуживания или ремонта, вы можете рассчитывать на то, что мы проведем правильную диагностику вашего автомобиля и предложим такие услуги, как: Ремонт ходовой Ремонт двигателя Замена фильтра Очистка топливной системы Замена масла и многое другое

Appointment
прайс
Диагностика двигателя 6-цилиндровый500 ₽
Диагностика двигателя 8-цилиндровый600 ₽
Осмотр ходовой400 ₽
Диагностика500 ₽
Осмотр ходовой400 ₽
Автоэлектрик500 ₽
Диагностика

В основе каждого автомобиля лежит двигатель. Двигатель - это то, что создает мощность и заставляет автомобиль двигаться. Как и человеческое сердце, двигатель требует надлежащего обслуживания и ухода. По мере движения вашего автомобиля и нормального износа двигателя неизбежно возникают проблемы, требующие ремонта.  Независимо от того, приехали вы для проверки освещения, технического обслуживания или ремонта, вы можете рассчитывать на то, что мы проведем правильную диагностику вашего автомобиля и предложим такие услуги, как: Ремонт ходовой Ремонт двигателя Замена фильтра Очистка топливной системы Замена масла и многое другое

Appointment
прайс
Диагностика двигателя 6-цилиндровый500 ₽
Диагностика двигателя 8-цилиндровый600 ₽
Осмотр ходовой400 ₽
Диагностика500 ₽
Осмотр ходовой400 ₽
Автоэлектрик500 ₽
Диагностика

В основе каждого автомобиля лежит двигатель. Двигатель - это то, что создает мощность и заставляет автомобиль двигаться. Как и человеческое сердце, двигатель требует надлежащего обслуживания и ухода. По мере движения вашего автомобиля и нормального износа двигателя неизбежно возникают проблемы, требующие ремонта.  Независимо от того, приехали вы для проверки освещения, технического обслуживания или ремонта, вы можете рассчитывать на то, что мы проведем правильную диагностику вашего автомобиля и предложим такие услуги, как: Ремонт ходовой Ремонт двигателя Замена фильтра Очистка топливной системы Замена масла и многое другое

Appointment
прайс
Диагностика двигателя 6-цилиндровый500 ₽
Диагностика двигателя 8-цилиндровый600 ₽
Осмотр ходовой400 ₽
Диагностика500 ₽
Осмотр ходовой400 ₽
Автоэлектрик500 ₽
Диагностика

В основе каждого автомобиля лежит двигатель. Двигатель - это то, что создает мощность и заставляет автомобиль двигаться. Как и человеческое сердце, двигатель требует надлежащего обслуживания и ухода. По мере движения вашего автомобиля и нормального износа двигателя неизбежно возникают проблемы, требующие ремонта.  Независимо от того, приехали вы для проверки освещения, технического обслуживания или ремонта, вы можете рассчитывать на то, что мы проведем правильную диагностику вашего автомобиля и предложим такие услуги, как: Ремонт ходовой Ремонт двигателя Замена фильтра Очистка топливной системы Замена масла и многое другое

Appointment
прайс
Диагностика двигателя 6-цилиндровый500 ₽
Диагностика двигателя 8-цилиндровый600 ₽
Осмотр ходовой400 ₽
Диагностика500 ₽
Осмотр ходовой400 ₽
Автоэлектрик500 ₽

Для того, чтобы обеспечить правильную работу и продлить срок службы агрегатов и систем, нужно регулярно проводить их диагностику и техническое обслуживание. Причём последнее должно быть не только регулярным и своевременным, но и профессиональным.

Мы предлагаем полный спектр услуг по ремонту двигателей внутреннего сгорания, работающих на бензине и дизеле. Работы проводятся по регламенту производителя с применением оригинальных запчастей и расходных материалов.

Мы меняем все технические жидкости, включая охлаждающую и тормозную, а также моторное и трансмиссионное масла. Их подбор осуществляется индивидуально, с учётом модели автомобиля и его оборудования.

Мы предлагаем широкий комплекс услуг данной направленности, начиная с замены стоек и самого стабилизатора и заканчивая установкой нового переднего рычага, шаровой или амортизационной опоры.

В настоящее время кондиционер стал стандартной функцией автомобильного салона — работая в комплексе с климат-контролем, он обеспечивает оптимальную температуру и влажность внутри. Своевременная диагностика кондиционера автомобиля, заправка и ремонт продлевают срок эксплуатации и гарантируют надежную работу системы кондиционирования.

Наш автосервис предлагает широчайший спектр услуг по ремонту электрооборудования автомобиля. Наши электрики не только восстановят целостность проводки, но и заменят лампы или датчики. По желанию автовладельца будут использованы оригинальные детали с нашего склада.

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16

Диагностика

1

Ремонт двигателя

9

Техобслуживание

11

Ремонт ходовой

14

Заправка конд-ра

3

Автоэлектрик

Как мы работаем?

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Звоните нам по телефону, пишете в Whatsapp или оставляете заявку на нашем сайте.
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Даем консультацию и определяем дату и время ремонта вашего автомобиля, а также стоимость работ.
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Осуществляем ремонт или профилактику, диагностику автомобиля в нашем автосервисе.
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Мастер сообщает о работе, клиент проверяет автомобиль и оплачивает ремонт.

Почему выбирают наш сервис

XXXL

Мы выполняем широкий спектр услуг, часть из которых представлена ниже:

  • Диагностика ходовой части
  • Диагностика ДВС
  • Диагностика АКПП
  • Диагностика МКПП
  • Ремонт электронного оборудования
  • Ремонт стартера
  • Ремонт головки блока цилиндров
  • Компьютерная диагностика
  • Капитальный ремонт ДВС
  • Промывка форсунок на стенде
  • Промывка дроссельной заслонки
  • Замена форсунок
  • Обслуживание тормозных систем
  • Обслуживание кондиционера
  • Сварка изделий из алюминия
  • Сварка изделий из железа
  • Замена ГУР
  • Замена шланга ГУР
  • Замена охлаждающей жидкости
  • Замена сальников коленвала
  • Комплексный шиномонтаж
  • Замена масла в двигателе
  • Замена масла в КПП
  • Замена масла в редукторах
  • Замена тормозных трубок
  • Ремонт выхлопной системы
  • Опрессовка впуска
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Удобное расположение

мы находимся на одной из основных транспортных развязок южной части города, недалеко от памятника «Монумент Дружбы».

Сроки выполнения работ

Вам не придется долго ждать, мы выполним работу быстро.

Опытные специалисты

Наши специалисты имеют достаточную квалификацию и ответственно подходят к работе.

Современное оборудование

Современное оборудование и инструментарий необходимый для выполнения диагностики, слесарных работ и комплексного обслуживания автомобиля.

О нашем автосервисе
  • О том как важно следить за состоянием автомобиля знает каждый ответственный автовладелец. Современные автомобили представляют собой мощные и высокотехнологичные устройства, которые при должном уходе служат своему владельцу в течение долгого времени. Для этого нужно своевременно проходить техобслуживание и выполнять ремонт автомобиля, при необходимости заменяя детали, которые вышли из строя или недостаточно хорошо выполняют свою функцию.
snimok
10
Более
10 лет опыта
16
16 тысяч
ремонтов
500
Единиц
услуг
100%
Честная
смета
1
Отзывы

Здравствуйте. Крайне редко пишу что либо, тут захотелось поблагодарить. Не буду углубляться глубоко. Делал ходовку и менял стойки. Очень хорошая станция, всё по делу и четко. По деньгам за работу и запчасти цены нормальные, по срокам и качеству без нареканий и ребята все приятные от мастеров до администрации. По ходовке теперь только к ним. В общем, спасибо!

– Александр, Уфа
2
Отзывы

Делают профессионально, по крайней мере обращался один раз и отрегулировали, притерли форсунки, с их разбором. До этого всем, кому звонил …» это не разбирается, надо менять, готовьте 80 т. рублей!!!» А здесь заплатил 12 т. руб, топливная система как у новой машины!!!! Расход 8,5 — 10,5 л./100 км. Рекомендую.

– Денис, Уфа
XXXL
Отзывы

Мне нашли стук в подвеске, который не нашли в 2 других сервисах (в одном даже АКПП ради этого сломали. Мою АКПП!) Я был счастлив отдать 1500 руб за протяжку передней подвески и у меня теперь ничего не стучит!

– Сергей, Уфа
/1

Часто задаваемые вопросы

Является ли ваш автосервис сертифицированным центром? Имеете ли вы право на оказание сервисных услуг, проведение регламентных работ?
Автосервис является сертифицированным сервисным центром, выполняет большой спектр услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей!
Что вы рекомендуете делать на плановых ТО?
Мы рекомендуем при плановых ТО менять масло в двигателе, масляный, воздушный, салонный и топливный фильтра, проверку тормозных колодок и проверка всех узлов агрегатов.
Предоставляете ли Вы скидки?
ДА! Для клиентов автосервиса у нас предусмотрена скидка до 10% на автозапчасти, приобретенные в нашей сети магазинов!
Какие способы оплаты за услуги сервиса и запасные части возможны в автосервисе?
Любой удобный для Вас способ! (Наличный и безналичный расчет(банковская карта), перечисление со счета на счет).
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Диагностика,
ремонт
и обслуживание
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Новости
Новости и акции
11.06.2022
Мойка радиатора двигателя — это не прихоть а необходимость

Радиатор охлаждения двигателя выполняет очень важную функцию – он рассеивает тепло и тем самым охлаждает мотор.
01.06.2022
Ремонт ДВС Chevrolet Lacetti

Клиент обратился с проблемой “мотор кипит, давит антифриз”
29.05.2022
Mercedes w220 s500 автосервис — диагностика

Наш автосервис посетил Mercedes s500 с жалобой на нестабильную работу двигателя, глохнет на холостом ходу.

Новости
Стоимость для большинства автомобилей
среднего класса
Замена масла (при покупке масла и фильтра)
0₽
pricing
ПОДРОБНЕЕ
Шиномонтаж одного колеса
от 250₽
tyres and fitting
ПОДРОБНЕЕ
Комплексная диагностика
от 1000₽
pricing
ПОДРОБНЕЕ
Диагностика ТС
от 300₽
вау
ПОДРОБНЕЕ
Замена масла в АКПП
от 1000₽
pricing
ПОДРОБНЕЕ

Мы ремонтируем все марки автомобилей

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Контакты
г. Уфа, ул. Пугачева, 190
+7 (917) 47-22-444
ulitka-ng@yandex.ru
Время работы
Работаем с 10:00 до 20:00 или до последнего клиента. Без выходных
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