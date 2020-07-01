ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО В УФЕ

КАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ АВТО УФА

Большой выбор услуг по ремонту автомобиля в Уфе. Гарантия качества, делаем быстро. Диагностика и ремонт автомобилей, технические работы, подготовка автомобиля к сезону, ремонт двигателей и коробок. Всегда на связи.

СВЯЗАТЬСЯ С МЕНЕДЖЕРОМ

ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ В NICE GARAGE

Ремонт автомобилей — это важная и необходимая услуга для владельцев автомобилей. Наш современный сервис ремонта автомобилей Nice Garage предлагают широкий спектр услуг, которые могут удовлетворить потребности любого владельца автомобиля. От мелких деталей до крупного узлового ремонта вашего автомобиля, мы готовы сделать быстро и оперативно.

Одной из важных возможностей сервиса является функционально направленная диагностика автомобиля!

Специалисты используют современное оборудование и технологии, чтобы быстро и точно определить проблему и предложить решение. Другой важной возможностью является ремонт автомобиля сразу после обнаружения неисправностей. Специалисты сервиса имеют большой опыт и знания, чтобы произвести ремонт на высшем уровне. Они используют только качественные запчасти и материалы, чтобы гарантировать длительный срок службы вашего автомобиля.

Отремонтированные авто
15000+
Количество услуг
80+
Лет на рынке
8 лет
Специалистов
15

КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА

Делаем работу с душой.

БЫСТРО И В СРОК

Работаем оперативно.

СПЕЦИАЛИСТЫ

Проверенные временем.

СКИДКИ И АКЦИИ

Приятные моменты.

ПРОЙТИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ В NICE GARAGE

Замена масла

Сделаем замену масла в автомобиле

Узнать цену

Замена антифриза

Сделаем проверку состояния и замену антифриза

Узнать цену

Замена фильтров

Сделаем подбор и замену фильтров вашего автомобиля

Узнать цену

Очистка радиатора

Прочистим и приведём в порядок радиатор

Узнать цену
ВСЕ УСЛУГИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Ремонт автомобилей — это важный процесс, который требует качественных материалов, опытных специалистов и современного оборудования. Выбирая наш сервис для ремонта вашего автомобиля, вы получаете качество и уверенность в работе вашего автомобиля.  Мы постоянно совершенствуем качество нашего сервиса, работаем честно, наши сотрудники проходят обучение новым методам ремонта.

Качественные запчасти: мы используем только лучшие запчасти и материалы, чтобы гарантировать длительный срок службы вашего автомобиля. Квалификация специалистов: наши специалисты имеют многолетний опыт работы и постоянно повышают свою квалификацию, чтобы предложить вам лучший сервис. Современное оборудование для диагностики и ремонта.

ОКАЗЫВАЕМ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РАБОТ

ПО РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И ДИАГНОСТИКЕ

Качественная работа

Делаем работу с душой

Быстро и в срок

Работаем оперативно

Классные специалисты

Специалисты высокого уровня

Скидки и акции

Предоставляем скидки

Качественная работа

Делаем работу с душой

Быстро и в срок

Работаем оперативно

Классные специалисты

Специалисты высокого уровня

Скидки и акции

Предоставляем скидки

Качественная работа

Делаем работу с душой

Быстро и в срок

Работаем оперативно

Классные специалисты

Специалисты высокого уровня

Скидки и акции

Предоставляем скидки

Качественная работа

Делаем работу с душой

Быстро и в срок

Работаем оперативно

Классные специалисты

Специалисты высокого уровня

Скидки и акции

Предоставляем скидки

ФОРМАТ И ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА РЕШЕНИЙ

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ ВАС В УФЕ

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УДОБНЫЕ УСЛОВИЯ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Обслуживание и ремонт автомобиля в сервисе технического обслуживания предлагает массу удобств, которые делают процесс более простым и доступным для владельцев автомобилей. Онлайн-запись: вы можете записаться на обслуживание или ремонт в нашем сервисе через наш веб-сайт или мобильное приложение, что делает процесс записи быстрым и удобным. Доступные цены: мы предлагаем конкурентные цены на наши услуги, что делает их доступными для всех владельцев автомобилей. Квалифицированные специалисты: наши специалисты обладают высокой квалификацией и многолетним опытом работы, что гарантирует качественный ремонт и обслуживание. Быстрый сервис: мы работаем быстро, чтобы вы могли вернуться к своим делам как можно быстрее, но обязательно с качеством подхода!

ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Nice Garage это история качественного и доступного ценового подхода к ремонту автомобилей . Для нас важно не только заработать, но и создать лояльность, уважение к нашей компании со стороны наших клиентов. Поэтому мы выдерживаем ценовую политику исходя из возможного. Хороший мастер всегда знает цену своей работы, поэтому мы не делаем быстрый и дешевый ремонт. Мы делаем качественно, выдерживая насколько возможно рубеж цен на приемлемом уровне.

УЗНАТЬ О СКИДКАХ

Мы имеем хорошее оснащение, инструмент, диагностика, все это стоит для нас недешево, но мы знаем, что наши клиенты ценят соотношение цены и качества. Сочетая знание и профессионализм мастеров мы экономим его время хорошим инструментов и современным оборудованием, за счет чего можем удерживать уровень цен. Работая с нашей компанией вы получаете возможность участвовать в акциях, что может значительно сэкономить расходы по содержанию автомобиля.

01.

ДИАГНОСТИКА

Звоните нам по телефону, пишете в Whatsapp или оставляете заявку на нашем сайте.

02.

СРОКИ И ЦЕНА

Даем консультацию и определяем дату и время ремонта, а также стоимость работ.

03.

РЕМОНТ

Мастер сообщает о работе, клиент проверяет автомобиль и оплачивает ремонт.

+7 917 472-24-44

ПЛЮСЫ РАБОТЫ С НАМИ

МЫ ЗНАЕМ КАК ВЫКУПИТЬ АВТО, ЧТОБЫ ВАМ БЫЛО ИНТЕРЕСНО
okei

БЫСТРО

Работаем оперативно, качественно и без задержек.

okei

НАДЕЖНО

Уверенно катайтесь ещё многие годы без ремонта.

okei

НЕДОРОГО

Наши цены у нас ниже конкурентов.

okei

ГАРАНТИЯ

Мы даем гарантию на работы 6 месяцев.

okei

КОМПЕТЕНТНО

Наши специалисты выявят скрытые проблемы.

okei

ДО 30% СКИДКИ

Наши сезонные акции доставят вам радость.

НАШИ КОНТАКТЫ
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ДЛЯ НАС ВАЖНЫ ЗАДАЧИ ЗАКАЗЧИКА, УЛУЧШЕНИЕ ОПЫТА ВСЕГДА ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

МЫ ОЧЕНЬ ЦЕНИМ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Обязательно смотрите за нашими акциями, они нацелены на то, чтобы вам было еще более удобнее ремонтировать свой автомобиль, мы часто проводим акции которые помогут вам сэкономить на сезонных работах, купить дешевле автозапчасти. Для жителей Уфы в нашем автоцентре всегда найдутся интересные скидки и акции по ремонту автомобилей. Это при достаточно сдержанной цене на ремонты и удобные современные условия.

С НАМИ УДОБНО СОТРУДНИЧАТЬ

С чего начинается ремонт автомобиля? Обязательно установить техническое состояние, проводим первым шагом техническую диагностику, она может быть полной для определения общего состояния автомобиля или локальной для необходимости определить объём ремонта, например диагностика состояния двигателя или ходовой части. Только после проведения диагностики появится понимание необходимого объёма работ, стоимости по цене, список запасных частей, которые будут необходимы.

После проведения диагностики и определения списка необходимых работ, необходимо решить вопрос с запасными частями. Не всегда они есть в наличии, поэтому при этом надо учитывать сроки доставки. Мы стараемся работать с поставщиками запчастей, чтобы они держали необходимый актуальный набор, предлагаем нашим клиентам запчасти со скидкой.

За время работы нашего автоцентра по ремонту автомобилей в УФЕ мы накопили большой уникальный набор опыта. Долгосрочное сотрудничество не только с нашими клиентами, но и работа над сохранением и улучшением нашего кадрового состав — для нас очень важна. Мы ценим наших сотрудников и наших клиентов. Для нас намного полезнее работать с постоянными сотрудниками, чем нанимать новых. Делая авторемонт у нас, вы получаете качество.

НАШИ РАБОТЫ

А для наших клиентов у нас всегда качество, гарантия, максимально отработанный эффективный подход и конечно же если ремонт по срокам всего на несколько часов — к вашим услугам комната, где вы можете попить кофе, поиграть в приставку, посмотреть телевизор или просто посидеть подождать.  Автосервис является сертифицированным сервисным центром, выполняет большой спектр услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей!

НАШ КАТАЛОГ